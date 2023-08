Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Hamm-Heessen (ots)

Ein 61-Jähriger wurde am Sonntag, 20. August, gegen 18.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf einem unbefestigten Radweg südlich der Dolberger Straße verletzt. Der Pedelc-Fahrer befuhr den unbefestigten Weg in östliche Richtung. Beim Abbiegen nach links in Richtung Dolberger Straße überfuhr er eine Unebenheit, hervorgerufen durch einen abgesägten Metall-Poller, welcher wenige Zentimeter aus dem Boden ragte. Dies führte zum Sturz, wobei sich der 61-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er ambulant behandelt wurde. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (rs)

