POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Am Freitag, 18. August, forderte ein Auffahrunfall auf der Straße Am Tibaum zwei verletzte Person. Gegen 21.34 Uhr stand ein 44-Jähriger mit seinem Traktor an der Rotlicht zeigenden Ampel Am Tibaum / Dortmunder Straße. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr er an. Von hinten näherte sich ein 51-jähriger Nissan-Fahrer und fuhr auf den Traktor auf. Der Nissan-Fahrer wurde leicht verletzt, ...

