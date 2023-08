Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Hamm-Werries (ots)

Ein 86-Jähriger wurde am Samstag, 19. August, gegen 19 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Maxi-Center, Ostwennemarstraße, verletzt. Der Radfahrer fuhr von einem dortigen Drogeriemarkt aus mit seinem Rad in westliche Richtung über den Parkplatz. Nach wenigen Metern verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er ambulant behandelt wurde. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (rs)

