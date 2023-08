POL-HAM: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrug

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 18. August, wurden drei Frauen leicht verletzt und die beteiligten Autos stark beschädigt. Eine 20-Jährige aus Hamm befuhr gegen 7 Uhr mit ihrem Opel den Osttünner Weg in südliche Richtung. Eine 50-Jährige Hammerin fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem BMW auf der Straße Tünner Berg in östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum ...

