Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Rinderfilet-Dieb?

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Mann, der verdächtig ist, einen Ladendiebstahl von hochwertigem Fleisch begangen zu haben.

Der Unbekannte entfernte am 20. Februar 2023 gegen 13 Uhr in einem Großhandel die Diebstahlssicherungen von mehreren argentinischen Rinderfilet-Verpackungen. Anschließend steckte er insgesamt acht verpackte Filetstücke im Gesamtwert von etwa 850 Euro unter seine Jacke und verließ den Markt. Auf dem Parkplatz stieg er zu einer weiteren Person in einen roten Kleinwagen.

Wenige Tage zuvor, am 17. Februar, fiel der Mann bei einem Diebstahl in einem Großhandel in Rheinbach mit gleicher Vorgehensweise auf.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?"

Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Link zum Fahndungsportal und dem Foto der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/112421

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell