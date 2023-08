Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlag ins Gesicht an Bushaltestelle - Täter flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger griff am Donnerstag, 17. August, einen 56-jährigen Mann an der Bushaltestelle Wilhelmsplatz an der Wilhelmstraße körperlich an. Der Mann kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zwei Zeugen konnten beobachten, wie der Tatverdächtige gegen 13.20 Uhr auf den 56-Jährigen zuging und ihn unerwartet und wortlos mit der Hand in das Gesicht schlug.

Anschließend flüchtete er auf der Wilhelmstraße zu Fuß in östliche Richtung. Der Geschädigte konnte aufgrund seiner Verletzungen keine Angaben machen.

Die Zeugen beschreiben den flüchtigen Mann wie folgt: etwa 1,85 bis 1,95 Meter groß, normale Statur, Haarkranz mit lockigen Haaren, trug ein grünes T-Shirt und einen roten Rucksack.

Hinweise zu dem Unbekannten werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell