Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwölfjähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet mit schwarzem Auto

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein zwölfjähriger Fußgänger wurde am Donnerstag, 17. August, gegen 15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg in Höhe Thorner Straße leicht verletzt - der Versucher flüchtete in einem schwarzen Wagen.

Der Junge aus Hamm war zu Fuß auf dem Bockumer Weg unterwegs und überquerte bei grün die Fußgängerampel in Höhe der Thorner Straße. Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Auto, dass den Bockumer Weg in Richtung Osten befuhr. Hierbei rollte der Wagen über den Fuß des zwölfjährigen Fußgängers. ´ In Folge des Verkehrsunfalls verletzte sich der Fußgänger leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Hinweise zu dem unbekannten flüchtigen Fahrzeug werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell