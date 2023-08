Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Traktor erfasst Joggerin

Am Freitag erlitt eine Frau bei einem Unfall bei Ulm-Mähringen schwere Verletzungen.

Kurz nach 7 Uhr war eine Joggerin auf einem Verbindungsweg zwischen der Bollinger- und Dornstadter Straße unterwegs. Ein 54-jähriger Traktorfahrer näherte sich von hinten der Frau. Bei der Vorbeifahrt erfasste er die Frau mit dem Traktor. Dadurch stürzte die Joggerin in den angrenzenden Acker und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Da der Traktorfahrer den Unfall zunächst nicht bemerkte, fuhr er weiter. Die Polizei Ulm fahndete nach dem Mann und traf diesen kurze Zeit später in der näheren Umgebung an. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm die weiteren Ermittlungen auf.

