Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Zeugen gesucht

Am Donnerstag biss ein freilaufender Hund eine Jugendliche in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr lief eine 14-Jährige in Begleitung zweier Freundinnen in der Richard-Wagner-Straße. Ihnen kam ein Unbekannter mit Hund entgegen. Der war nicht angeleint und attackierte die 14-Jährige. Der Hund bis der Jugendlichen in das Bein und verletzte sie leicht. Ohne sich zu kümmern, lief der Hundehalter samt Hund weiter.

Die Polizei Giengen (07322/9653-0) hat die Ermittlungen nach dem Hundehalter aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

