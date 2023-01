Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen

Weimar (ots)

Im Rahmen von durchgeführten Verkehrskontrollen wurden am Sonntag zwei am Verkehr teilnehmende Personen festgestellt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. So geriet um die Mittagszeit der Fahrer eines Citroen in eine Verkehrskontrolle in der Rießnerstraße. Bei dem 23-jährigen Mann aus Bad Sulza reagierte der durchgeführte Drogentest positiv. Ebenso bei einem 18-Jährigen in der Weimarer Altstadt. Der junge Mann wurde am Sonntagabend als Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen.

