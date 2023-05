Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser nach versuchtem Einbruch festgenommen - mehrere Einbrüche in der Recklinghäuser Innenstadt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag versuchte ein Mann die Tür einer Bäckerei an der Martinistraße einzudrücken und in den Verkaufsraum zu gelangen. Dabei löste er gegen 2 Uhr den Alarm aus und flüchtete. Ein Zeuge verfolgte den Mann zunächst noch und hielt ihn an der Ecke zur Friedhofstraße auch kurzzeitig fest. Allerdings konnte sich der Unbekannte losreißen und in Richtung Bahnhof weiter laufen. Die Kollegen trafen den Verdächtigen kurz darauf Am Lohtor an und nahmen ihn fest. Ein bei dem Verdächtigen aufgefundenes Messer stellten sie sicher. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 33-jährigen Recklinghäuser. In den vergangenen Tagen war es vermehrt zu Einbruchdiebstählen in der Recklinghäuser Innenstadt gekommen. Ob der 33-Jährige auch für zuvor begangenen Taten als Verdächtiger in Frage kommt, prüft die Kripo aktuell.

Noch am gleichen Tag beobachteten Zeugen, wie ein unbekannter Mann um 23 Uhr versuchte in ein Cafe an der Große Geldstraße einzudringen. Er ging zur Glasschiebetür und versuchte diese aufzudrücken, als ihn ein Zeuge ansprach. Daraufhin ließ er von seinem Vorhaben ab und fuhr mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Bahnhof davon. Beschrieben werden konnte der Mann wie folgt: ca. 40-50 Jahre alt, 1,80m-1,90m groß, schwarze Jacke, blaue Jeans, Adidas-Schuhe, Brille. Nach Auskunft des Zeugen sprach der Mann arabisch.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Kripo von mehreren Tätern aus. Zeugenaussagen und Spurenlage lassen auf unterschiedliche Tatbeteiligungen schließen.

Die Polizei Recklinghausen nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel. 0800/ 2361 111 entgegen. Im Notfall rufen Sie die 110! Die Beamtinnen und Beamten sind 24/7 für Sie erreichbar.

