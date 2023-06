Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch während Gassi-Runde

Weilerswist (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (20. Juni) kam es in Weilerswist in der Nahestraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Während der 57-jährige Bewohner des Hauses mit seinem Hund spazieren war, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in das Haus.

Die Einbrecher scheiterten zunächst beim Versuch die Kellertüre im Garten aufzuhebeln. Sie gelangten schließlich durch das Aufhebeln eines Zimmerfensters in das Einfamilienhaus und durchwühlten mehrere Räume.

Als der 57-Jährige vom "Gassi" gehen zurückkam, waren die Einbrecher bereits in unbekannte Richtung geflohen.

Die Schadenssumme liegt im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell