POL-EU: Erfolgreiche Verwiegeaktion in Mechernich

Euskirchen (ots) - Bereits am 25. Mai ereignete sich in einem Baumarkt in der Georgstraße ein Diebstahl, bei dem ein 37-Jähriger zwölf Rollladenmotoren entwendete. Der Diebstahl wurde jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Am gestrigen Tag (19. Juni) wurde der bereits polizeibekannte Mann von einem Mitarbeiter des Baumarktes wiedererkannt. Da der 37-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er aufgrund ...

mehr