Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trickdiebstahl

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (20. Juni) kam es gegen 11 Uhr in der Spiegelstraße in Euskirchen zu einem Trickdiebstahl.

Eine 86-jährige Frau aus Swisttal wurde von einem unbekannten Mann gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könne. Dieser Bitte kam die Seniorin nach. Der Mann war darüber sichtlich erfreut und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Später fiel der Swisttalerin auf, dass der Unbekannte ihr während der Unterhaltung Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich aus dem geöffneten Portemonnaie entwendet hat.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell