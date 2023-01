Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ausfallerscheinungen auf dem Fahrrad

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine Polizeistreife befand sich am Samstagmorgen um 08:00 Uhr in der Mohrenstraße. Hierbei fiel den Beamten ein Radfahrer am Hersdorfplatz auf, welcher unsicher sein Zweirad führte. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens stürzte der Fahrer, blieb dabei jedoch unverletzt. In der Verkehrskontrolle versuchte der 30-Jährige, sich einer geringen Menge an Betäubungsmitteln zu entledigen, welche er unerlaubt mitführte. Zusätzlich reagierte ein Drogenvortest bei dem Radfahrer positiv auf Cannabis und Amphetamin. Nach Beendigung der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 30-Jährigen eingeleitet. (ml)

