Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wiederholungstäter am Steuer

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zweimal wurde am Samstagmorgen ein 34-Jähriger am Steuer seines Fahrzeuges unter Einfluss von berauschenden Mitteln gestoppt. Zunächst war der Opelfahrer um 07:20 Uhr von einer Polizeistreife in der Enckestraße kontrolliert worden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus wurde dem Fahrer die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Derselben Streifenwagenbesatzung fiel um 11:00 Uhr erneut der Opel mit dem 34-Jährigen am Steuer auf. Auch hier stand der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis, so dass ihm abermals Blut entnommen werden musste. Gegen den Opelfahrer wurden in Summe zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (ml)

