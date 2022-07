Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Lindenstraße/Geschäftseinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft an der Lindenstraße sucht die Polizei in Lüdinghausen nach Zeugen. Gegen 3 Uhr erhielt eine Berechtigte eine Benachrichtigung von einem Wachdienst. Bei dem Wachdienst war ein Einbruchsalarm aufgelaufen. Als die Berechtigte am Geschäft eintraf, konnte sie feststellen, dass die Eingangstüre von Unbekannten aufgehebelt wurde. Im Inneren durchsuchten sie zielgerichtet den Kassenbereich nach Bargeld. Weiterhin nahmen sie mehrere Kleidungsstücke mit, die sie jedoch im Eingangsbereich zurück ließen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02591/7930 zu melden.

