LPI-GTH: Gast verletzt

Eisenach (ots) - Aus bislang unbekannte Ursache geriet am 28.01.2023, kurz vor 10.00 Uhr, in der Oppenheimstraße auf dem Firmengelände für Innenausbau eine große Mülltonne in Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691261125 entgegen (Bezugsnummer 0027234/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

