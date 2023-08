POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Diebe und Betrüger?

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger griff am Donnerstag, 17. August, einen 56-jährigen Mann an der Bushaltestelle Wilhelmsplatz an der Wilhelmstraße körperlich an. Der Mann kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zwei Zeugen konnten beobachten, wie der Tatverdächtige gegen 13.20 Uhr auf den 56-Jährigen zuging und ihn unerwartet und wortlos mit der Hand in das Gesicht schlug. ...

