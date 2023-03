POL-GF: Zeugensuche nach Hausfriedensbruch

Gifhorn (ots) - In der verschneiten Freitagnacht zum 11.03.2023, haben bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer ihre Drift- und Fahrkünste auf dem Parkplatz der Sporthalle Nord in der Bruno-Kuhn-Straße in Gifhorn getestet. Einer dieser Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Wagen dabei eine Bordsteinkante und einen Begrenzungspfosten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom ...

