POL-LIP: Lage. Gegen Baum geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (30.10.2022) wurde ein Auto in der Straße "Auf der Hove" gegen einen Baum geschleudert und der 27-jährige Fahrer leicht verletzt. Gegen 16:10 Uhr wollte ein 57-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Ausfahrt auf die Straße fahren. Dabei kollidierte der Mercedes mit dem vorbeifahrenden Peugeot des 27-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der blaue Peugeot nach rechts gegen einem Baum am Straßenrand. Der 27-jährige Detmolder wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Weitere Hinweise zum Unfallhergang erbittet das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

