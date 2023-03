Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Saarländischer Kriminalfall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst

Polizei Saarland hofft auf neue Hinweise nach Mord an einem 71-jährigen Rollstuhlfahrer

Saarbrücken / Sulzbach (ots)

Im vergangenen Jahr, am Abend des 14. Mai 2022, fanden Polizei und Feuerwehr den alleinstehenden Mann erstochen in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Sulzbachtalstraße 38 in Sulzbach. Die Polizei Saarland hofft jetzt mit Hilfe der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst neue Hinweise zu erhalten, die zur Tataufklärung führen könnten.

Eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses in der Sulzbachtalstraße hatte sich Sorgen um ihren 71 Jahre alten Nachbarn gemacht, da dieser sich auf Klingeln und Klopfen nicht meldete. Deshalb verständigte die Frau am 14.05.2022 die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Rollstuhlfahrer tot in seiner Wohnung. Schnell war klar, dass der Mann getötet wurde. Eine durchgeführte Obduktion bestätigte, dass er aufgrund massiver Stichverletzungen verstorben ist.

Bis heute konnte das Tötungsdelikt nicht geklärt werden. In der Sendung Aktenzeichen XY wird am Mittwochabend, 22. März 2023, 20:15 Uhr, über den Mordfall berichtet. Die Ermittler des Dezernates für Tötungsdelikte erhoffen sich jetzt neue Zeugenhinweise.

Für Hinweise, die zur Aufklärung führen, hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken insgesamt 5.000 Euro ausgelobt. Die Polizei nimmt Hinweise über die Telefonnummer 0681/962-2323 oder den Kriminaldauerdienst (Tel.: 0681/962-2133) entgegen.

Insbesondere sind die Ermittler an Zeugen interessiert, die zur Tatzeit eine Person mit Verletzungen im Bereich der Finger, der Hand oder des Unterarms bemerkt haben.

Hinweis zur Belohnung:

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell