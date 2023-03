POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten, 13. KW 2023

Saarbrücken / Bous (ots) - Am 16.01.2023 (Montag) kam es in einem Mehrparteienhaus in Bous gegen 07:00 Uhr zu einem Brandgeschehen. Ermittlungen ergaben, dass der heute (10.03.2023) festgenommenen Mann das Feuer vorsätzlich gelegt haben soll. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Verdacht des versuchten Mordes und ...

