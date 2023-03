Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach schwerer Brandstiftung in einem Mehrparteienhaus in Bous

Festnahme eines 42-Jährigen

Saarbrücken / Bous (ots)

Am 16.01.2023 (Montag) kam es in einem Mehrparteienhaus in Bous gegen 07:00 Uhr zu einem Brandgeschehen. Ermittlungen ergaben, dass der heute (10.03.2023) festgenommenen Mann das Feuer vorsätzlich gelegt haben soll. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Verdacht des versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung erlassen.

Der 42-Jährige hatte am Morgen des 16.01.2023 in der von ihm bewohnten Wohnung in dem Mehrparteienhaus an mehreren Stellen vorsätzlich Benzin ausgeschüttet und angezündet.

Zum Zeitpunkt der Brandlegung hielten sich drei weitere Bewohner in dem Haus auf. Zwei von ihnen waren glücklicherweise bereits wach, so dass sie den Brand rechtzeitig bemerkten. Diese warnten den noch anwesenden dritten Bewohner, alarmierten die Feuerwehr und flüchteten aus dem Haus.

Zwei der drei anwesenden Bewohner erlitten durch den Brand leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden an dem Wohngebäude, das insgesamt sechs Parteien umfasst, liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Heute Morgen erschienen die Brandermittler mit dem Haftbefehl im Gepäck und nahmen den Tatverdächtigen fest. Nach Verkündung des Haftbefehls sitzt er nun in der JVA Saarbrücken ein.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell