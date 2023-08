Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Oberkörperfrei und aggressiv - Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Oberkörperfrei und sichtlich aggressiv zeigte sich ein 37-jähriger Mann gegenüber der Polizei am Freitag, 18. August, in einem Vorraum einer Bankfiliale an der Hohenhöveler Straße.

Gegen 1 Uhr wurde die Polizei über einen randalierenden Mann auf der Hohenhöveler Straße informiert, der mit freiem Oberkörper immer wieder auf die Fahrbahn springen soll.

Polizisten trafen den Mann kurze Zeit darauf in dem Vorraum einer Bankfiliale an. Der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Randalierer schrie die Einsatzkräfte an und trat in Richtung Oberkörper eines Beamten.

Als der polizeibekannte 37-Jährige anschließend flüchte wollte, wehrte er sich mit aller Kraft gegen das Festhalten. Nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden, ging es für ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam.

Ein 22-jähriger Polizist wurde durch die Widerstandshandlung leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.(hei)

