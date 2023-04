Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Kripo sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch hat seit dem gestrigen Tag die Kripo in Altenburg übernommen. Demnach verschafften sich derzeit unbekannte Täter in der Zeit vom 12.04.2023 zum 13.04.2023 Zugang zu einer Erdgeschosswohnung im Buchenring und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach gegenwärtigen Informationen können noch keine abschließenden Aussagen zum Beutegut gemacht werden. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Kriminalbeamten nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden folglich gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

