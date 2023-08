Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Am Freitag, 18. August, forderte ein Auffahrunfall auf der Straße Am Tibaum zwei verletzte Person. Gegen 21.34 Uhr stand ein 44-Jähriger mit seinem Traktor an der Rotlicht zeigenden Ampel Am Tibaum / Dortmunder Straße. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr er an. Von hinten näherte sich ein 51-jähriger Nissan-Fahrer und fuhr auf den Traktor auf. Der Nissan-Fahrer wurde leicht verletzt, er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Da er augenscheinlich Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine 19-jährige Beifahrerin in dem Traktor wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Sie wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (rs)

