POL-PDWIL: Körperverletzung mit Pfefferspray in Wittlich

Gerolstein (ots) - Am 22.04.2023 gegen 22:42 Uhr meldete sich ein 56-jähriger krankheitsbedingt bettlägeriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein fernmündlich auf der Polizeiinspektion Daun. Er gab an, dass sein Rauchmelder im Flur und Schlafzimmer ausgelöst habe, ohne dass es zu einer Rauchentwicklung oder gar einem Brand gekommen war. Weder er, noch seine Ehefrau kämen an die Rauchmelder an den Zimmerdecken ...

mehr