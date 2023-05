Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Zug und auf der Straße

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am 17. Mai 2023 um 09:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13 von Venlo nach Düsseldorf. Auf Höhe vom Bahnhof Breyell wurden auch die Personalien eines 49-jährigen Deutschen mit den polizeilichen Datenbänken abgeglichen. Hierbei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihn mit einem Vollstreckungshaftbefehl sucht. Der Haftbefehl ist aufgrund einer Verurteilung des Amtsgerichts Stuttgart aus dem Jahr 2018 wegen Beleidigung erlassen worden. Da der Verurteilte die verhängte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 10 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen gebracht. Im weiteren Verlauf des Tages konnte durch die Bundespolizei gegen 17:30 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Alt Schwanenhaus in Nettetal ein 38-jähriger Slowene überprüft werden. Bei dem Abgleich seiner Daten in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Baden-Baden zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe, aufgrund einer Verurteilung wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sucht. Hiernach ist die Person im Jahr 2021 durch das Amtsgericht Gernsbach zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden. Des Weiteren wurden bei der Durchsuchung 18 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Hierfür wird sich der Mann in einem gesonderten Strafverfahren verantworten müssen. Da der Reisende die Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde auch er in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen eingeliefert.

