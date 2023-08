POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 14. August bis 20. August

Hamm-Herringen (ots) - Eine 57-Jährige wurde am Sonntag, gegen 15.40 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Dortmunder Straße in Herringen schwer verletzt. Die Frau stürzte mit einem Elektroroller ohne Fremdeinwirkung und musste in der Folge mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (ag) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 ...

