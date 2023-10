POL-OG: Rastatt - Einbruch in Bürogebäude

Offenburg (ots) - Der 63 -jährige Mann, der am Sonntagmittag im Franz-Volk-Park in Offenburg ein Mädchen bedrängt haben soll, wurde am Montagnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Die Richterin setzte den Haftbefehl wegen sexuellem Missbrauchs eines Kindes in Vollzug. Der Mann wurde im Anschluss in eine ...

