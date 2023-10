Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kind bedrängt, Festnahme - NACHTRAGSMELDUNG

Offenburg (ots)

Der 63 -jährige Mann, der am Sonntagmittag im Franz-Volk-Park in Offenburg ein Mädchen bedrängt haben soll, wurde am Montagnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Die Richterin setzte den Haftbefehl wegen sexuellem Missbrauchs eines Kindes in Vollzug. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

Ursprungsmeldung vom 02.10.2023, 14:01 Uhr:

Offenburg - Kind bedrängt, Festnahme

Ein Mädchen soll am Sonntagmittag gegen 14 Uhr im Franz-Volk-Park in Offenburg von einem polizeibekannten 63-jährigen Mann bedrängt worden sein. Der hinzueilende Vater des Mädchens konnte weitere Handlungen verhindern. Der Mann wurde in der Folge von der Polizei festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Offenburg verbracht. Der 63-Jährige wird am Montagnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell