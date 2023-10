Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Tankstelle, Verdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der "Freiburger Straße". Gegen 3:10 Uhr verschaffte sich ein bis dahin Unbekannter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Nachdem der Eindringling ein Eis erbeutete, verließ er das Gebäudeinnere wieder. Die Tat wurde per Videoüberwachung aufgezeichnet. Aufgrund einer vorausgegangen Personenkontrolle der Bundespolizei am Bahnhof in Offenburg konnte der mutmaßliche Dieb, ein 28 Jahre alter Mann, jedoch schnell identifiziert und in der Folge vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

/ju

