Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in ein Einfamilienhaus, Täter flüchtig

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (28. September) wurde in ein Einfamilienhaus in Troisdorf eingebrochen. Die 73-jährige Bewohnerin verließ das Haus in der Spitzwegstraße im Ortsteil Eschmar gegen 10:00 Uhr. Als die Troisdorferin nach circa 25 Minuten zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Haustür aufgehebelt und das gesamte Haus deliktstypisch durchsucht worden war. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 1.000 Euro Bargeld. Der oder die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit der Bewohnerin und hebelten die Haustür auf, wodurch sie ins Haus gelangten. Hier durchsuchten die Tatverdächtigen die Räume vermutlich nach Bargeld und Wertgegenständen und entkamen dann unerkannt; wahrscheinlich über die Terrassentür. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Spitzwegstraße wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Di)

