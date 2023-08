Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Kinderrades

Augsburg (ots)

Lechhausen - Gestern (10.08.2023) entwendete eine bislang unbekannte Person zwischen 16.50 Uhr und 17.00 Uhr ein Kinderfahrrad am Fahrradabstellplatz in der Paul-Reusch-Straße (Höhe der 10er-Hausnummern). Der Vater eines 8-jährigen Sohns stellte das weiße Kinderrad der Marke Axess für lediglich 10 Minuten am Fahrradabstellplatz ab. In diesem kurzen Zeitraum ereignete sich der Diebstahl des Rades. Der Beuteschaden liegt in einem mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Person wegen Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden

