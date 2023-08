Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Hochzoll - Von Mittwoch auf Donnerstag (09.08.2023 - 10.08.2023) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person zwischen 23:00 Uhr und 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Oberländer Straße am Kuhsee. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Es wurden Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden. Oberhausen - In der Zeit vom 24.07.2023 bis zum 08.08.2023 verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kreutzerstraße (Höhe der 10er-Hausnummern). Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit eruiert. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell