POL Schwaben Nord: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am Dienstag (11.07.2023) kam es gegen 10.00 Uhr am Haltestellendreieck zu einer Streitigkeit zwischen einem 45-jährigen Busfahrer und einer 52-Jährigen. Im Laufe der Streitigkeit gingen sich die Personen scheinbar gegenseitig körperlich an. Nachdem die beiden Personen bei der Polizei unterschiedliche Angaben machten, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Die Polizei ermittelt ...

mehr