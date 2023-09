Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit drei Beteiligten und zwei Verletzten

Lohmar (ots)

Am Mittwoch (27. September) kam es in Lohmar zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 11:50 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw auf der Franzhäuschenstraße aus Richtung Lohmar Heide kommend in Fahrtrichtung Inger. Als die Frau ihren Skoda wegen eines Vorausfahrenden stark abbremsen musste, erkannte eine dahinterfahrende 50-Jährige dies zu spät. Sie konnte ihren Daimlerchrysler nicht rechtzeitig bremsen und fuhr kurz vor der Einmündung der Straße "Forstweg" auf den Skoda auf. Auch ein hinter der Daimlerchrysler-Fahrerin befindlicher 75 Jahre alter Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Mercedes-Benz kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine von ihnen brachte ein Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die andere wollte sich selbständig zu einem Arzt begeben. Ein Abschleppunternehmen schleppte den Skoda und den Daimlerchrysler ab. Der 75-Jährige blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme mit seinem im Frontbereich leicht beschädigten Pkw fortsetzen. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt schätzungsweise 70.000 Euro. Gegen den Mercedes-Benz-Fahrer und die Daimlerchrysler-Fahrerin wurde eine Unfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gefertigt. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell