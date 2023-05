Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Tierarztpraxis- Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit von Freitag 12.05.23, 20:10 Uhr bis Samstag 13.05.23, 18:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Tierarztpraxis an der Alten Landstraße in der Ortschaft Hau. Die Täter erbeuteten einen Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Kleve unter Telefon 02821-5040. (Lst)

