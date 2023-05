Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Bandenmäßige Hehlerei

Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (3. Mai 2023) nahm die Polizei in Kranenburg vier Personen zwischen 28 und 31 Jahren fest, weil sie im Verdacht standen, ein zuvor in Köln gestohlenes Wohnmobil verkaufen zu wollen.

Einige Tage zuvor hatte sich der Eigentümer des entwendeten Wohnmobils der Marke Fiat, ein 76-jähriger Mann aus Duisburg, an die Kriminalpolizei Kleve gewandt, da er sein Fahrzeug auf einer Verkaufsplattform im Internet gesehen hatte, wo es in Kranenburg zum Verkauf stand. Die Beamtinnen und Beamten der Kripo Kleve nahmen die Ermittlungen auf. Der 76-Jährige signalisierte scheinbar Interesse am Kauf des Fahrzeuges und nahm Kontakt zu den betrügerischen Verkäufern auf.

Nachdem ein Termin vereinbart wurde, schnappte die Falle zu. Einsatzkräfte der Polizei nahmen vier Tatverdächtige, eine Frau und drei Männer, am Kirmesplatz in Kranenburg fest, nachdem diese das Wohnmobil dort abgestellt hatten. Den Verdächtigen wird gewerbsmäßige Bandenhehlerei von Kraftfahrzeugen vorgeworfen. Sie wurden nach der Festnahme einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die vier Personen befinden sich zurzeit in Justizvollzugsanstalten.

Der 76-Jährige und seine Ehefrau waren sichtlich erfreut, als sie ihr Wohnmobil wieder in Empfang nehmen konnten. (ms)

