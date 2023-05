Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: alkoholisierter 16-jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht Verkehrsunfall

Lippetal (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 01:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger aus Arnsberg befuhr mit dem Pkw eines Freundes die Schloßstraße. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zunächst mit einem geparkten Fahrzeug, rutschte dann weiter und kam letztlich an einem Container auf einem Privatgrundstück zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich infolge des Aufpralls leicht am Kopf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies auf deutlichen Alkoholkonsum des 16-Jährigen hin. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. (dh)

