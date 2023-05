Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw fährt auf Motorrad auf

Werl (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Büdericher Bundesstraße in Werl. Eine 18-jährige Mendenerin fuhr mit ihrem Pkw hinter ihrer ebenfalls aus Menden stammenden 17-jährigen Freundin, die mit ihrem Motorrad unterwegs war. Kurz vor der Einmündung "Am Jüdischen Friedhof" verminderte die Motorradfahrerin ihre Geschwindigkeit, um nach rechts abzubiegen. Dies wurde von der Pkw-Fahrerin zu spät wahrgenommen. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung fuhr sie ihrer Freundin auf. Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (dh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell