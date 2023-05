Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzte 84-jährige nach Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Ein 83-jähriger Dortmunder fuhr am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr mit seinem Pkw auf der L856 in Fahrtrichtung Möhnesee. In Höhe der Einmündung zur Kreisstraße wendete er seinen Pkw im Einmündungsbereich. Als er wieder in die L856 einfuhr übersah er einen von rechts kommenden 18 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Warstein. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Hierdurch wurde die 84-jährige Beifahrerin des Dortmunders leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (dh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell