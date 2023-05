Geldern (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:45 Uhr, und Donnerstag (11. Mai 2023), 16:45 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Lutherstraße einen Schaden an einem weißen VW Polo verursacht. Der Wagen war am Fahrbahnrand in Richtung Kolpingstraße in einer Parkfläche abgestellt. Es entstand ein Schaden am vorderen Kennzeichen sowie der Stoßstange. ...

