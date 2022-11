POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - über 5.000EUR Sachschaden

Wiesloch (ots) - Kurz nach 00:30 Uhr am Montagmorgen geriet in der Gartenstraße in Wiesloch zunächst eine Gartenhütte in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf eine weitere Gartenhütte nicht mehr verhindert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die in Richtung ...

mehr