Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Tabakwaren für mehrere tausend Euro entwendet

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (27. September) brachen zwei mutmaßlich männliche Täter gegen 02:30 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Eisenerzstraße in Neunkirchen-Seelscheid ein. Die beiden Tatverdächtigen hebelten die Eingangstür der Bäckerei der Supermarktfiliale auf, um sich so Zugang ins Innere zu verschaffen. Im Anschluss gingen sie zum Kassenbereich, wo sie aus den Regalen mehrere Zigarettenschachteln entnahmen. Der Warenwert wird auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Danach flüchteten sie mit der Beute aus dem Geschäft. Die hinzugerufenen Beamten stellten anhand der Videoüberwachung fest, dass die beiden Tatverdächtigen mit einem dunkelfarbigen Kleinwagen angereist waren. Sie können wie folgt beschrieben werden: Einer der beiden trug einen weiß-grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, Handschuhe und weiß-schwarze Sneaker. Mund und Nase waren mit einem Tuch bedeckt. Der Andere war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern bekleidet. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

