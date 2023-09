Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Weitere iPads aus Schule entwendet

Hennef (ots)

Gestern (25. September) berichteten wir über einen Einbruch in eine Grundschule in Ruppichteroth aus der rund 30 Tablets entwendet wurden. Bei der Polizei ist eine weitere Meldung über einen Einbruch eingegangen, bei dem ebenfalls iPads gestohlen wurden. In der Zeit zwischen Freitag (22. September), 16.00 Uhr, und Montag (25. September), 06.30 Uhr sind Unbekannte in die katholische Grundschule an der Wehrstraße in Hennef eingestiegen. Im Schulgebäude brachen die Täter sämtliche verschlossene Türen im Erd- und Obergeschoß und im Keller auf. Dabei gingen sie mit brachialer Gewalt vor. Aus den Klassenzimmern und den Büros der Verwaltung stahlen sie rund 100 Tablets der Marke Apple im Wert von mehreren zehntausend Euro. Mit der Beute entkamen sie unentdeckt durch die Notausgangstür.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit rund um die Schule. Kontakt unter 02241 541-3521.

Informationen zum Einbruchsschutz und zur Sicherung von Wertsachen geben die Experten der Kriminalprävention. Sie erreichen sie unter 02241 541-4777. (Bi)

