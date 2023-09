Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Grundschulen/Rund 30 iPads gestohlen

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen (23. September) erhielt gegen 02:30 Uhr ein Angestellter der Gemeinde Eitorf über sein Mobiltelefon die Meldung über einen Einbruch in die Grundschule. Derr Mann begab sich daraufhin sofort zu dem Gebäude im Sankt-Martins-Weg. Dort fand er ein Fenster im Erdgeschoss geöffnet vor und verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte vor Ort keine Personen mehr in der Schule feststellen. Der oder die Täter hatten den Tatort offenbar wieder verlassen, nachdem sie das Fenster auf unbekannte Weise geöffnet hatten. Ob die Einbrecher im Gebäude waren und ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Auch in Neunkirchen-Seelscheid wurde in der Nacht auf Sonntag (24. September) ein Fenster im Erdgeschoss einer Grundschule aufgehebelt. Da dadurch gegen 00:50 Uhr die optische und akustische Alarmanlage das Gebäudes im Ortsteil Wolperath ausgelöst wurde, ließen der oder die Täter nach ersten Erkenntnissen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt und ohne Beute. Ebenfalls am Sonntag (24. September) ging bei der Polizei die Meldung über einen Einbruch in eine Grundschule in Ruppichteroth ein. Die Leiterin der Schule im Ortsteil Winterscheid gab an, dass zwischen 02:00 Uhr und 04:15 Uhr zwei offenbar männliche Personen, die mit Kapuzenpullis vermummt waren, in das Schulgebäude eingedrungen sind. Dazu hebelten sie zunächst ein Fenster im Erdgeschoss des zweistöckigen Baus auf. Im Innern hebelten die Tatverdächtigen - teilweise unter großer Gewaltanwendung - weitere Türen auf und gelangten so in diverse Räume. Hier wurden Schränke und Schubladen geöffnet und alles einbruchstypisch durchsucht. Fest steht bislang, dass die Täter rund 30 iPads entwendeten. Ob noch mehr gestohlen wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Experten des polizeilichen Erkennungsdienstes sicherten vor Ort diverse Spuren. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten und zum Verbleib der iPads unter 02241 541 3421. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell