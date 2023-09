Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Landrat begrüßte 25 neue Polizeibeamtinnen und -beamte in der Kreispolizeibehörde - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Der 01.09. eines jeden Jahres ist dick in den Kalendern der Polizeibehörden markiert. An diesem Tag fangen nicht nur die neuen Studierenden ihre Ausbildung zur Polizeibeamtin bzw. zum Polizeibeamten an, sondern dies ist das zentrale Datum im Land Nordrhein-Westfalen, an dem der "Nachersatz" in die Behörden kommt. Nachersatz, dies bedeutet, dass landesweit einmal im Jahr ein zentraler Versetzungstermin des Personals stattfindet und die Behörden neue Polizeibeamtinnen und -beamte erhalten beziehungsweise abgeben. Zudem erfolgt die Verteilung der frisch ausgebildeten Beamtinnen und Beamte in die Behörden. Damit soll der unterjährig angefallene Personalrückgang aufgefangen werden.

Und so freuten sich der Landrat Andreas Müller als Behördenleiter zusammen mit dem Abteilungsleiter Bernd Scholz und weiteren Führungskräften der Kreispolizeibehörde, an diesem Freitagmorgen 25 neue Polizeibeamtinnen und -Beamte in der Behörde begrüßen zu können. 20 der Neuankömmlinge kommen direkt aus der Ausbildung, fünf weitere sind aus anderen Polizeibehörden nach Siegen versetzt worden. Mit dem jetzigen Nachersatz konnte zwar der unterjährige Personalrückgang nicht zu 100 % aufgefangen werden, aber er wird zu einer spürbaren Entlastung der derzeitigen Personalsituation führen. Landrat Andreas Müller begrüßte die Neuen: "Sie arbeiten und leben hier in einer der sichersten Regionen in Nordrhein-Westfalen. Die Kriminalitätsrate ist niedrig, während die Aufklärungsquote hoch ist. Auch in der Unfallstatistik stehen wir top dar. Ihr Job wird es sein, dafür zu sorgen, dass dies auch in der Zukunft so aussieht. Mit dieser Aufgabe stehen Sie natürlich nicht alleine da. Sie werden hier eine Polizeifamilie vorfinden, die alle mit großem Engagement an den oben genannten Zielen arbeiten." Abteilungsleiter Bernd Scholz ergänzte: "Wir freuen uns ganz besonders über Ihre Verstärkung. Mit Ihrer Hilfe werden wir auch weiterhin unsere gesteckten Ziele verfolgen. Das Vertrauen und die Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger des Kreises ist unsere Motivation, auch weiterhin alles zu geben, um für Sicherheit zu sorgen. Ich bin mir sicher, dass Sie schon ganz heiß darauf sind, die Dinge, die Sie in Ihrem Studium gelernt haben, umsetzen zu können. Und das werden Sie bereits schon in den kommenden Tagen. Damit werden auch Sie dazu beitragen, das Vertrauen der Bevölkerung weiterhin zu verdienen und zu bewahren."

Die frisch von der Schulbank kommenden Neuankömmlinge wurden außerdem im Rahmen der Begrüßungsfeier durch den Landrat vereidigt. Sowohl Andreas Müller als auch Bernd Scholz wünschten den Neuen für ihre berufliche und private Zukunft in der Kreispolizeibehörde alles Gute!

Impressionen und weitere Informationen sind auf unserer Homepage eingestellt: https://fcld.ly/ptgrdc9

