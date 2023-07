POL-FR: Versuchter Diebstahl von Baumaschinen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 20.07.2023 gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Kaiserstraße in Waldshut ein Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Autofahrerin wollte aus einer Einfahrt auf die Kaiserstraße einbiegen. Dabei verwechselte sie offensichtlich Gas- und Bremspedal, so dass sie das Fahrzeug beschleunigte. Sie fuhr über einen Bordstein, durch eine kniehohe ...

